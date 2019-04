Hijo de Juan Gabriel demandará a Joaquín Muñoz por daño moral

Guillermo Pous, abogado de Iván Aguilera, hijo y único heredero de Juan Gabriel, reveló que ya esta lista la demanda en contra de Joaquín Muñoz, ex manager y amigo del fallecido artista.

Manifestando su descontento con las declaraciones de Muñoz, quien afirma que el “Divo de Juárez” fingió su muerte por un asunto de vida o muerte, Pous reafirmó que su cliente ya tiene lista la demanda contra él.

“Es una demanda por daño moral por las imputaciones directas y señalamiento personales que hace en relación al actuar de miembros de la familia y de mi en lo personal y además las declaraciones de haber conspirado para matar a Don Alberto”, dijo en entrevista con Javier Poza.

Al respecto de lo que Iván desea obtener con este proceso legal, el abogado explicó: “se busca una reparación económica cuantificable por el daño ocasionado en honor, reputación, prestigio de la persona que es señalada”.

Sobre lo que opina el hijo de Juan Gabriel de las declaraciones de Joaquín Muñoz, Pous explicó: “Más que preocuparse le molestan los señalamientos a su papá, que no lo dejen descansar, que esté diciendo que él conspiró junto con su esposa para matar al papá y que el papá huyó porque le tenía miedo, me parece sumamente delicado y poco sensible cada uno de los señalamientos que hace el señor”.

De la misma forma, el abogado de Iván señaló que la demanda se presentará en la ciudad de México dentro de dos semanas, pues únicamente están esperando a que terminen las vacaciones de Semana Santa para iniciar este proceso legal.