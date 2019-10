Hijo de ‘La Trevi’ se lanza como cantante

Ciudad de México.- A veces el talento se hereda, en otros casos se trabaja, sin embargo, cuando se tiene en mente un sueño todo es posible y esto lo sabe bien Ángel Gabriel.

El hijo de Gloria Trevi recientemente se lanzó como cantante y anunció su nuevo sencillo ‘Si te encuentro sola’.

En conferencia de prensa la cantante como buena mamá presentó a su ‘pequeño’ de 17 años y le dio su patadita de buena suerte.

«Es su sueño y yo siempre dije que iba a apoyar a mis hijos en lo que sea que ellos decidieran. Durante muchos años traté de no inducirlo al medio, pero él me dijo ‘mamá, yo quiero cantar’ y pues aquí está».

«El joven agradeció las palabras de su mamá y contó cómo inició su sueño.

«Desde chiquito me metieron a clases de violín, luego entré a piano y llevo tocando casi 12 años y ver a mi mamá en el escenario me llena de orgullo y yo quiero dedicarme a eso. Soy muy afortunado y bendecido de poder tener esta oportunidad.

El joven, que cuenta con casi 100 mil seguidores en Instagram, señaló que le encantaría abrir una escuela de música para gente que no tiene tantas posibilidades.

«Quiero que un día no digan ‘El hijo de..’ quiero que le digan a ella ‘la mamá de..’. Quiero ponerle muchas ganas hasta que llegue a ese nivel, no me voy a rendir».