Horacio Pancheri en riesgo de parálisis

Horacio Pancheri, de 33 años de edad, padece de lumbalgia desde hace muchos años, pero el problema se ha agravado y ha comenzado a afectarle en su trabajo. “Mi problema no es de ninguna vértebra, yo nací con la espalda baja muy curveada y es muy doloroso en la parte de la cintura”, dijo en exclusiva para BASTA!

Este problema ya comenzó a afectarle en su trabajo, pues la espera para grabar una escena en telenovela es mucha, o cuando lo contratan para eventos como maestro de ceremonias.

“El problema es justamente ese, cuando estoy mucho tiempo de pie, uff… no aguanto el dolor, debo permanecer sentado o acostado para no tener dolores, no cargar peso con la espalda y ese tipo de cuidados”.

“Es un problema que tengo desde pequeño, no he pensado en la cirugía”, pues aunque el tratamiento en ocasiones puede ser muy sencillo, como poner compresas calientes en la zona del dolor cuando se convierte en un dolor crónico es probable que se tenga que realizar una cirugía para corregir la postura.

Por otra parte, el argentino dijo que muere de ganas por volver a ser padre. “Yo quiero tener una niña, es mi máximo en la vida, pero no por el momento, Pau está en su trabajo y muy chavita, entonces, mañana quién sabe, ojalá que se pueda”.

Aunque el tema de llegar al altar, “no está ni si quiera pensado, me gustaría casarme en algún momento, si mi pareja lo pide, lo haremos y si no, no pasa nada”.