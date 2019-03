Ingeniero de audio de Juan Gabriel asegura conocer la identidad de la persona que se ha hecho pasar por el cantante

Luego de que Joaquín Muñoz, ex secretario de Juan Gabriel, presentara hace algunos meses en conferencia de presa un audio asegurando que el “Divo de Juárez” fingió su muerte, y que a raíz de ello se hayan dado a conocer otras supuestas pruebas de esta versión, es Guillermo Hergal, último director musical de El Divo de Juárez, quien se ha pronunciado al respecto.

En entrevista para el programa “Al Rojo Vivo”, el músico desmintió esa versión y aseguró conocer a la persona que está detrás de toda esta farsa.

“No, eso es una mentira, de hecho, cuando yo vi a Joaquín si me entró la curiosidad, cuando dice que va a mostrar un audio yo dije ‘voy a ver ahí (si es verdad)’, porque yo estuve los últimos 7 años con el señor Juan Gabriel, yo lo grababa, yo era el ingeniero personal en sus estudios, entonces su voz la conozco perfectamente (…) y me doy cuenta que no es”, explicó.

De acuerdo a Hergal, es un imitador el que realizó los audios para Muñoz, pero por respeto a él no puede revelar su identidad. “Al otro día (el imitador) me llamó, pidiéndome una disculpa porque yo conocí la voz (y me dijo que) fue engañado por la gente del personaje que enseñó el audio”.

Según Guillermo, el imitador deslindó a el ex secretario de JuanGa del engaño, pues fue una persona cercana a Joaquín quien lo obligó a realizar este acto, además de asegurar que esta misma persona también grabó los temas que reciente se han difundido con la versión de que fueron realizados hace pocos meses.

Por su parte, Joaquín ha desmentido a Guillermo asegurando que además de los audios, él se ha reunido con Juan Gabriel y por eso sigue sosteniendo su versión de la falsa muerte del cantautor mexicano.