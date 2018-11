Ingrid Coronado sale del programa ‘Venga la Alegría’

Ingrid Coronado renunció al programa de TV Azteca ‘Venga la Alegría’, noticia que sorprendió a todo el mundo, según informó Pati Chapoy.

En la página oficial de ‘Ventaneando’ en Twitter se anunció: “Esta mañana @ingridcoronado renunció a ‘Venga la Alegría’ #LoVisteEnVentaneando”.

Chapoy dijo: “Esta mañana Ingrid Coronado tomó la decisión de renunciar a su programa ‘Venga la Alegría’. Yo me fui de espaldas, todo el mundo nos fuimos de espaldas, todo mundo nos fuimos de espaldas al conocer la noticia. Según me dicen , aunque yo no he podido hablar con ella…Ingrid argumenta que está cansada”.

Daniel Bisogno comentó: “Te voy a decir algo desde mi humilde punto de vista, no creo que el motivo por el cual se vaya Ingrid, sea únicamente por estar cansada, porque cansados estamos todos. Seguramente habrá otras cosas que la orillaron a tomar esta decisión, que es muy respetable.

La conductora hasta el momento no ha hecho ninguna declaración.