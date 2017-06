Iván ¡no es hijo biológico de Juan Gabriel!

Miércoles, 21 de Junio de 2017

A pesar de que Juan Ga­briel siempre mantuvo en secreto quién de sus hijos era adoptado, hoy, en ex­clusiva para Diario BASTA!, su amiga Silvia Urquidi revela có­mo fue que conoció a los verda­deros padres de Iván Aguilera:

“Yo conocí a sus papás, por­que llegaron a saludar a Alber­to a un palenque y ahí me en­teré que eran los papás de Iván. Yo me salí discretamente del lu­gar y todavía él me dijo que no me fuera, pero como ya sabía de lo que se trataba, mejor me salí y ahí los conocí. Después de eso Alberto no me hizo ningún co­mentario ni yo tampoco, pero después, por la misma gente, me enteré de todo; ya ves que lue­go en esos lugares es un chisme­río, pero te voy a decir que es­tán por salir muchas cosas más, hay mucho (de la vida íntima de Juan Gabriel) que no se sabe”, comentó.

Sin embargo se asegura que Iván Aguilera tiene un herma­no gemelo, información que también Silvia Urquidi había escuchado.

“Dicen que eso es cierto, pero no puedo asegurarlo. Hace poco vi una foto del papá de Iván; de hecho, esto de que Iván de­mandó a los medios, era para distraer la atención sobre su ori­gen, porque ya se estaba salien­do de control”, reveló Urquidi.

Finalmente, dijo que los pa­dres de Iván y el cantante se co­nocían muy bien, pues además él nunca les ocultó su origen a sus hijos adoptados: “Yo no lo puedo asegurar, pero con todo esto, yo creo que sí, porque Al­berto nunca negó los orígenes, me refiero a que nunca los en­gañó en ese sentido”, finalizó.