Ivonne Montero habla de humillaciones que vivió al lado de político

Ivonne Montero habló sobre las humillaciones que sufrió por parte de su ex pareja, un político costarricense que se portó muy mal con ella.

La actriz mexicana reveló en el programa ‘De Primera Mano’ de Imagen Televisión, que hace 3 años conoció al político costarricense Pablo Heriberto Abarca. Ella va todos los años a Costa Rica, y en uno de sus viajes fueron presentados. Él comenzó a buscarla, a cortejarla y así empezaron a salir.

“A partir de febrero comenzamos a tener más cercanía, vino a México y ya estábamos como una pareja. Él me decía que me fuera para allá o que él se venía a México. Todo iba bien hasta que un día me hizo un comentario muy ofensivo y le dije que no me había parecido. Después me habla muy alterado desde su país y me dice que había qué ponernos de acuerdo de qué íbamos a decir, porque allá se decía que teníamos una relación”.

Ivonne se molestó mucho por la actitud de este hombre, y le dijo que si quería su silencio que le diera 10 mil dólares, porque no era una prostituta barata, como él había dicho, pero esta condición que puso la actriz, él no la aceptó, por lo que ella no se ha detenido en decir quién es, su nombre y qué cargo público ocupa en Costa Rica.