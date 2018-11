Ivonne Montero teme por su seguridad y la de su familia

Ivonne Montero asegura que ella ya no intervendrá en nada, en relación con la investigación del asesinato de su ex esposo Fabio Melanitto, y lo hace por seguridad de ella y de su familia.

“No tengo nada que ver, yo ya no me acercaré, por mi seguridad y de mi familia, es algo que no me compete. Fabio sí fue alguien importante en mi vida, y vamos a estar eternamente vinculados a través de mi hija, pero prefiero que sean las autoridades quienes pongan las manos sobre el asunto”, declaró Ivonne a Diario Basta.

La actriz agregó: “No he estado intentando saber qué ha pasado, la verdad tampoco me corresponde, Melanitto fue una persona que fue muy importante para mí, pero ya no había ninguna conexión. El perdón llegó desde hace mucho tiempo, ahora creo en sonreír, en ser feliz. Mi corazón sanó de la relación dolorosa que tuve, y no le guardo rencor”, finalizó.