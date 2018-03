Jennifer Lopez también sufrió acoso sexual al inicio de su carrera

viernes, 16 de marzo de 2018

Jennifer López revela que en los inicios de su carrera un director le pidió que le mostrara los pechos, pero ella se negó.

Ahora que muchas mujeres están revelando los acosos y abusos sexuales de los que han sido víctimas en el medio del entretenimiento, JLo no es la excepción y dijo en entrevista con Harper’s Bazaar: “No fui abusada como el caso de otras mujeres que sí lo fueron; ¿Me ha dicho algún director que me quite la blusa y que le enseñe los pechos? Sí, me ha pasado, ¿lo hice? No, no lo hice”.

Jennifer sintió temor de haber cometido un ‘error’, pero sus principios la hicieron reaccionar: “Me acuerdo que me latía el corazón muy fuerte y que pensaba: ¿qué acabo de hacer? Este es el hombre que me contrata. Podría haber pasado cualquier cosa, pero la chica del Bronx que hay en mí dijo: No voy a tolerar esto”.

