Jolette revela el infierno que hay detrás de «La Academia»: «Era un secuestro eso»

Hace unos días Danna Paola protagonizó un viral escándalo al criticar a uno de los alumnos de «La Academia», el momento hizo que internautas recordaran a una de las más polémicas concursantes del reality show, Jolette y a la más estricta de los jueces que han participado en el programa de TV Azteca, Lolita Cortés.

De acuerdo con Grupo Fórmula, a 15 años de su debut en la televisión, Jolette revela el infierno que hay detrás de «La Academia» y asegura que era como vivir un secuestro. Además, confiesa que ella iba a ser la ganadora del concurso.

No me dejaban salir, es como un secuestro. Yo lo comparo como un secuestro, con todo el respeto de la gente que ha vivido un secuestro, bueno ahí las paredes eran de colores, pero era un secuestro….

Cabe destacar que Jolette fue duramente criticada por el jurado de La Academia, principalmente por Lolita Cortés, quien en una ocasión pidió al público que ya no votaran por ella.

Sin embargo, Jolette afirmó que las críticas de Lolita Cortés no eran lo que más la afectaba sino el trato con los maestros y la gente de producción, pues no la dejaban salir, por lo que afirma que fue un secuestro.

Cuando te secuestran en una casa para obtener dinero, ¿cómo se llama? Se llama secuestro.

Los concursantes de «La Academia» firman un contrato con la televisora en donde aceptan permanecer encerrados durante la filmación del reality, la conductora asegura que su mamá acudió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para intentar sacarla del reality show.

Mi mami fue a derechos humanos, sí, la pobre doña Guadalupe le batalló mucho, pero le dijeron su hija ya es mayor de edad y ya firmó y ni modo… Yo firmé antes de ingresar….

La conductora aseguró también que pese a ser odiada por los jueces por no cantar, ella fue la participante más popular de su generación en «La Academia», más que el ganador de esa temporada:

Me lo dijo el productor. El día que me trepé la barda me enseñó su computadora y me dijo: ´Jolette, vas 16 mil votos arriba de Erasmo, vas a ganar´. Urdieron todo para que no ganara la que no cantara.