José Joel está dispuesto a hacerse examen de ADN

MÉXICO.-La muerte de José José sigue provocando controversia entre sus familiares, y luego de que una mujer revelara que sostuvo un romance con “El Príncipe de la Canción” a inicios de los años ochenta del cual nació un hijo; es José Joel, primogénito del cantante, quien no dudó en responder y enviar un contundete mensaje.

Ya salió un nuevo personaje dentro del juego de ajedrez, estoy viendo y se lo digo y lo repito como en su momento lo dije con este muchachito de Colombia, si es familia bienvenido, y sino pues no, dijo José Joel.

Y para despejar todas las dudas sobre su supuesto parentesco, agregó: “ahora que ya no está mi papá lo mismo le digo a este nuevo personaje (…) aquí está mi brazo, aquí está mi sangre, hagámonos un examen, y si somos familia, somos familia no pasa nada, pero sino, no se estén colgando de algo que no les compete”.

De la misma forma, Joel Joel descalificó como pruebas la imagen en donde se ve al intérprete de “Almohada” besando en la boca esta mujer, pues dice se pudo tratar de un «beso robado».