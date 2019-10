José José podría haber firmado un testamento en México hace 12 o 15 años

José Joel, el hijo mayor de José José, reveló que es muy posible que sí exista un testamento firmado por su padre, y que dicho documento se haya formulado hace unos 12 o 15 años.

José Joel dijo que él siempre le decía a su papá que hiciera un testamento, con el fin de evitar problemas por desacuerdos entre sus herederos, pero que José José se molestaba y le decía: “no, yo no me voy a morir, no estén fastidiando”.

El primogénito del cantante y Anel Noreña, dijo a Diario Basta que dicho documento se está buscando, y que su padre se decidió a realizarlo con un amigo suyo que era abogado, pero que al poco tiempo murió, por lo que espera que muy pronto sea localizado.

José Joel también reveló que Sara Salazar, viuda de su padre y Sarita Sosa, su media hermana, se han dedicado a buscar ese documento, pues hasta donde se sabe, no realizó otro recientemente, ni cuando estuvo retenido por su hija menor en su casa de Miami.