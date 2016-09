Juan Gabriel fue envenenado

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

En exclusiva para BASTA!, el doctor de cabecera de Juan Gabriel, Daniel Aquino, asegura que El Divo fue asesinado por envenenamiento.

Así se lo reveló su técnica de Videncia de vaso con agua y ahora Juan Gabriel se encuentra divagando en el limbo porque no era su momento de partir.

“Juan Gabriel fue asesinado por envenenamiento. Los medios decían que lo desaparecieron para que no pagara impuestos. Entonces chequé la técnica de Videncia de vaso con agua, lo que vi me sorprendió, Juan Gabriel se agarraba mucho el estomago, algo le dieron de tomar o comer, primero lo vi en una silla, después pués lo vi boca abajo, está en un baño y no está sólo, veo que alguien lo observa detrás de la puerta, pero no lo ayuda. Juan Gabriel fue asesinado. Pudimos haberlo comprobado en una autopsia, pero no la hubo, puede ser que haya un enemigo en este caso”.

El doctor explicó que esta técnica permite ver imágenes congeladas a través del vaso con agua.

“Mediante esta técnica de la videncia, veo imágenes como fotografías congeladas, por eso alcanzo a ver a un hombre que está espiando detrás de una puerta y Juan Gabriel tirado en el piso muerto. Este personaje es un hombre de piel blanca, de nariz muy larga y de unos 45 años. Clínicamente hablando, no era para que Juan Gabriel estuviera muerto, había muchos intereses para asesinarlo porque tenía mucho dinero. Mi propósito es alertar a la familia, porque hay alguien que pudiera ponerlos en riesgo”.

Como amigo del cantante, a Daniel le interesa que se aclaren las cosas.

“Yo hice esto porque es mi necesidad decir por qué ocurrió, este crimen se va a saber en poco tiempo. Juan fallece, luego lo meten a un supuesto velatorio, no se ve salir el cuerpo, luego está cremado, hay muchas cosas que no me cuadran”.

El doctor explicó que Juanga confiaba mucho en sus métodos.

“Con Juan Gabriel utilicé muchos tratamientos para cuestiones emocionales principalmente. Usamos acupuntura y la hipnosis. Él mismo decía, hazme de esas cosas mágicas”, finalizó.