Juan Gabriel quería morir en el escenario

Silvia Urquidi, quien siempre fungió como publirrelacionista de Juan Gabriel, habló con el equipo de BASTA! minutos después de que se diera a conocer la triste noticia del fallecimiento del cantautor de la música en México. Con un tono de voz invadida por la tristeza, confirmó el fallecimiento del intérprete de Querida.

“Aún no puedo creer esta noticia, acabo de hablar con su sobrina y el motivo de su muerte fue un infarto a las 8:30 de la mañana en Santa Mónica, California. Solo te puedo decir que no tengo palabras, porque aún no puedo creerlo. Él estaba bien de salud, hablé con él hace 10 días y siempre trataba de ocultar sus problemas para que nadie supiera lo que realmente vivía. Él nunca me dijo si le dolía algo, por lo regular eso no lo comentaba con sus amigos”.

El Divo de Juárez en compañía de sus amigos siempre tocaba el tema de la muerte con humor y en esas charlas constantemente recalcaba que su partida de este mundo le gustaría que se diera en un lugar especial:… En un escenario.

“Él me dijo que quería morir en un escenario y siempre me recalcó que no quería morir de una enfermedad que lo llevara a sufrir…. Seguro recuerdas cuando se dijo que tenía cáncer; él me dijo ‘que a esa gente se le haga chicharrón la boca porque no quiero morir así’, y creo que la vida lo escuchó. Siempre fue grande y se le concedió, el señor estaba en su mejor etapa, sus shows exitosos, su serie, sus discos, todo, todo”.

El cantante y Silvia siempre mantuvieron una amistad leal, a pesar de la poca frecuencia física que tenían, misma que se respaldaba en la confianza que Juan Gabriel sentía en ella.

“Hace 10 días hablé con él y estaba muy contento por sus discos, siempre me decía que era la hermana incómoda, en plan de broma; pero la realidad es que siempre fui su cómplice. Por primera vez lo diré, pero él tenía problemas con la respiración por la altitud, y por esa razón tenía que vivir a nivel del mar. Cuando él venía a sus presentaciones al Auditorio, sufría mucho, porque su corazón se aceleraba”, finalizó.