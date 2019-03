Julián Gil revela ser víctima de chantaje

Julián Gil revela que actualmente está siendo chantajeado por gentes que dicen poseer fotografías de él completamente desnudo, pero el actor dice no preocuparse por ello.

“Son fotos artísticas, y casualmente las han ido filtrando con el afán de querer hacerme daño, pero no lo van a lograr. Esas imágenes se hicieron en su momento para un calendario. La gente sabe que yo hacía eso en los 90’s para apoyar fundaciones de niños, y eso siempre lo voy a hacer”, comentó Gil.

“No me acomplejan los desnudos, pero insisto, el querer revivir esas fotografías que en su momento hice no me afecta porque soy una persona que enfrenta las cosas, por eso es que he decidido hablar de esa situación. Espero que me dejen de chantajear con esas imágenes”, concluyó Julián.