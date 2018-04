Julión aclara relación con Jesús Pérez Alvear, quien es señalado por presuntos nexos con el narcotráfico

“Jamás rompería relación con alguien, sí lo tengo de amigo, sí hemos trabajado juntos y generado trabajo y después amistad. Soy su amigo no soy su socio en ningún negocio, más que en los eventos artísticos”, explicó el intérprete en conferencia de prensa.

Posteriormente, el cantante mexicano reveló que ya pudo ponerse en contacto con Pérez Alvear y dio detalles de la plática que sostuvo con él.

“Yo fui quien le eché la llamada y le dije: ‘Viejo, créame que ya llevo un poquito más avanzado en estos temas y únicamente le puedo dar como consejo que cuide su dinero porque en estas situaciones no falta quien llegue y quiera pellizcar lo que no debe’”, expresó el intérprete.

Acto seguido, Álvarez declaró en qué consiste el amparo que ganó, mismo que si se ratifica, podría darle una sentencia definitiva a su caso.

“Que la jueza me autorice el amparo, no para que me liberen mis cuentas, yo no quiero que me liberen cuentas, yo quiero que me saquen de la lista, que realmente se aclare la situación, y si algo les hace falta, que me digan qué”.

Finalmente, Julión no dudo en enviar un mensaje a sus detractores. “Pido respeto, pido prudencia ante cualquier señalamiento que se vaya a hacer directamente a la persona, son 8 meses en los que ha sido atácale, atácale, atácale y síguele con Julión, en donde a veces se afirma y no quiero llegar a juntarme ni perder el tiempo con mis abogados y decirles a ver cuáles son los daños y perjuicios que me están causando y vamos a atacar”.