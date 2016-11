Kate del Castillo cancela por miedo

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

Ciudad de México.-

El nombre de Kate del Castillo se da como confirmado para asistir a la tercera edición del Premio Fénix Iberoamericano de Cine, en donde el próximo 7 de diciembre hay 18 largometrajes de ficción y 8 documentales nominados.

Por esa razón entrevistamos a don Eric del Castillo quien declaró a BASTA! lo que sabe sobre la supuesta visita de su hija a nuestro país.

“Kate no debe y no puede visitar México, ella está trabajando en la serie La Ingobernable, por eso no puede venir y no debe venir por la investigación que la Procuraduría le hizo, motivo por el que corre riesgo de ser retenida”.

Durante la ceremonia de los premios se proyectará un videomensaje grabado por Del Castillo “Tengo entendido que ella grabará un mensaje para los premios a los que ha asistido desde su primera edición, no vendrá ni siquiera a pasar las fiestas decembrinas con nosotros y será más adelante cuando ella pueda visitar su país”.

Premios Fénix distingue a lo mejor del cine iberoamericano. Participan cortometrajes, largometrajes y documentales realizados en América Latina, España y Portugal. Los organizadores y el jurado que escoge a los competidores y ganadores son integrantes de Cinema 23, que es una plataforma para promover el cine en la que están involucradas distintas personalidades de países de habla hispana.