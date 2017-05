Kate del Castillo: ‘Jamás he tenido la necesidad de ser madre’

La actriz Kate del Castillo ha dejado patente en más de una ocasión que mantiene una relación estrecha y llena de complicidad con sus padres y sus sobrinos, hasta el punto de que fueron estos quienes -el pasado mes de abril- acudieron en su lugar al estreno en México de la serie ‘Ingobernable’ debido a los problemas que la intérprete tiene desde hace meses con la justicia de su país.

Es tal el apego que le une a sus seres queridos, que la carismática intérprete no cree que sea necesario a estas alturas formar su propia familia para, como muchos podrían pensar, sentirse plenamente realizada en el ámbito personal. De hecho, ella misma revela que la maternidad es un “tema” que nunca le ha “llamado la atención”, entre otras razones, por el historial de desengaños amorosos que acumula a sus 44 años.

“Tengo una familia maravillosa, pero nunca he formado una propia. Jamás he tenido ganas de encargar hijos. Si lo hubiera deseado lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que me haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, confiesa la mexicana en conversación con la revista Jet Set.

Al hacer referencia a sus relaciones sentimentales más decepcionantes, resulta imposible pasar por alto el hecho de que la afamada intérprete siempre ha tratado de abordar con la mayor naturalidad posible la traumática dinámica de malos tratos físicos y psicológicos de los que fue víctima durante su tormentoso matrimonio con Luis García, una actitud de total transparencia que Kate vuelve a justificar ahora con su deseo de ayudar con su ejemplo a otras mujeres en la misma situación.

“Revivir cosas como esas es algo muy difícil para una mujer maltratada. Hay que partir de la base de que se lo permití porque estaba enamorada. Lo que puedo decir es que no estamos solas y que debemos denunciar. Nadie se merece una relación de maltrato. Hay mujeres que viven para contarlo y otras no. En mi caso tengo el deber de ayudar y acompañar a otras víctimas. Nosotras seguimos luchando por igualdad y justicia, pero los ataques no paran. La vida es una sola y nadie tiene por qué ser abusada”.

Combativa y brutalmente sincera, la estrella de cine y televisión nunca ha tenido reparo alguno a la hora de pronunciarse sobre toda clase de asuntos susceptibles de generar polémica, ya sean sus recientes encuentros con el criminal más famoso de México, el capo de la droga Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán – de los que ella asegura que solo tenían como objetivo documentarse de cara a una nueva película-, o su visión crítica sobre las estrategias de lucha contra el narcotráfico implementadas por el gobierno de su país y de Estados Unidos.

“Sin oferta no hay demanda. Nosotros la traficamos, pero ellos la consumen. Nosotros nos hemos vuelto un puente para enviarla a ese país. La responsabilidad de los que la producen y de los que la consumen es compartida, es decir, de ambos”, reflexiona en la misma conversación antes de ofrecer su propia postura sobre los pasos que habría que dar para mantener el tráfico de estupefacientes bajo control.

“Abiertamente he dicho que estoy a favor de la legalización de la marihuana con el fin de tener una regulación más controlada. Mi preocupación es que aunque se apruebe no dejarán de existir personas que consuman drogas”.

Poco después de que salieran a la luz sus reuniones con ‘El Chapo’, la Procuradoría General de México inició una investigación contra Kate del Castillo por sus supuestos vínculos con la organización criminal que este lideraba, así como por un posible delito de lavado de capitales, obligando a la artista a mantenerse alejada de México y defender su inocencia desde Estados Unidos.

“No me gusta que me ataquen y menos cuando no saben de lo que vamos a tratar en esa producción [la película que preparaba para narrar la historia de ‘El Chapo’]. Ya me están atacando y diciendo que voy a glorificar a los narcotraficantes. Eso sí me molesta”, explicó antes de confirmar que vive de alguna forma exiliada: “A México no he regresado”.