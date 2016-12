Kate del Castillo no tiene interés en la política

Jueves, 1 de diciembre de 2016

Kate del Castillo de quien habían estado corriendo rumores sobre su posible participación el la política mexicana, aclaró el asunto y se desentendió de cualquier idea ligada a la búsqueda de una candidatura.

La actriz confirmó que sí ha recibido propuestas, pero dijo no querer meterse en una área que no le corresponde, pues sabe que no tiene la preparación necesaria para afrontar un cargo político, además de que no es de su agrado ese medio.

Así lo dio a conocer Kate en una entrevista, donde señaló que su forma de hacer algo por el país es a través de su carrera como actriz, por lo que la supuesta candidatura queda descartada, aunque no su interés por México y por lo que sucede por el mal manejo de las finanzas públicas.

Donde sí podremos ver a Kate del Castillo inmersa en el ambiente político es en su nueva serie “La ingobernable”, donde estaría caracterizada como una primera dama, tocando algunos temas sensibles sobre problemas sociales de primer orden. Pronto estará disponible para todo el mundo en las plataformas digitales, así que ya estaremos esperando su estreno.