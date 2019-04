La abuela de Belinda confiesa que no le gusta su voz

Desde hace algunos días, la artista no ha dejado de mostrar instantes junto a Nana, como cariñosamente la llama, pero lo que llamó la atención fue que ella no perdió la oportunidad de mencionarle que no le gustaba la voz que hace al cantar el tema “Son tus perjumenes mujer”.

En medio de la interpretación que la coach del reality “La Voz… de TV Azteca” le dedicaba, Nana la interrumpió para decirle: “No me gusta como la cantas, con una voz muy rara, esa voz de son de Perjumenes de mujer no”.

Ante el reproche de Belinda y cuestionarla del por qué de su rechazo ante su canto, la abuela le explicó: “(No me gusta) porque no lo cantas bien”.

Previo a estas imágenes, la también actriz mostró otros videos del momento en que viajaba con su abuela en un automóvil, mismo que Nana conducía sin licencia de conducir, sin cinturón de seguridad, además de llevar las luces apagadas, situación que por un momento estuvo a punto de llevarlas a sufrir un accidente.

Sin embargo, Belinda siempre toma con el mejor humor todas las situaciones que vive junto a su abuela, a quien en reiteradas ocasiones le ha manifestado su amor y cariño en la red.