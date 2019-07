La actriz Elisa Vicedo está dispuesta a perdonar a su presunto violador

“He estado pensado mucho los meses que he vivido fuera y no quiero seguir cargando con esto… si Eduardo me llamara y ojo, me cuesta mucho decirlo, pero es la verdad, si Eduardo me llamara y me pidiera perdón por todo lo que me ha hecho… yo suelto todos los cargos que tengo contra él, y lo digo de verdad y es mi palabra… si Eduardo me marca y me pide perdón, suelto todo… porque aquí la única que se ha visto afectada soy yo. Estoy harta de cargar con esto no quiero otro año de mi vida en juicios, no quiero otro año de mi vida en vez de estar disfrutando en cosas… ya es bastante con lo que ya tengo que cargar por lo que paso como para también cargar con la vida de otros, con la vida de otros que no les importa la mía porque al final no les importa como estoy yo.

Elisa, que en estos momentos se encuentra en Vancouver filmando una película, se dio un espacio para festejar en México sus 23 años en compañía de sus seres queridos, y fue muy clara respecto al cambio que le quiere dar a su vida.

“Ha sido un año muy complicado, yo creo que el mas difícil de toda m vida, cumplo 23 años, estoy muy joven, ha sido un año muy fuerte, he sido muy fuerte para la edad que tengo, yo creo que mucha gente ya hasta se hubiera suicidado, se hubiera vuelto alcohólica, drogadicta, sobre todo por la edad que tengo y no, yo busque por más salir adelante, busque una forma de ayudar y estoy tratando de hacer eso a través del arte”.

El proceso legal en contra de Eduardo Carabajal estaría por reanudarse en agosto o septiembre próximo.