La declaración de amor de Carlos Rivera para Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez desde un principio han mantenido su relación amorosa lejos de los reflectores, sin embargo, como muy pocas veces el aclamado cantante habló de su hermosa novia, asegurando que tiene todo lo que él siempre buscó en una mujer.

En entrevista para el programa Todo un show de TV Azteca, Carlos Rivera precisó que Cynthia Rodríguez es perfecta para él y que lo complementa a la perfección, hecho que lo hace muy feliz.

Es única. Creo que hay personas que son perfectas para ti, tal vez no es que (Cynthia) sea perfecta, pero para mí lo es. Tiene todo lo que yo buscaría en una mujer por eso soy tan feliz.

Carlos Rivera comentó que la plenitud y felicidad que vive al lado de Cynthia Rodríguez, lo plasma en sus canciones. “Por eso es que escribo lo que escribo. Tengo hoy la vida que yo había soñado siempre”.

En varias ocasiones Carlos Rivera ha sido criticado por “ocultar” su romance con Cynthia Rodríguez, resaltando que él no esconde nada, solo cuida lo que tiene.

Es porque lo nuestro se queda en nosotros. Yo no escondo y de hecho nosotros no escondemos, siempre he dicho: ‘nosotros protegemos que es diferente’.

“Vamos a todos lados perfectamente; vamos a restaurantes, vamos a fiestas, vamos al cine, pero no mostramos”, señaló Carlos Rivera.

Ante las amorosas palabras de su novio, Cynthia Rodríguez le dedicó un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Twitter, donde precisó: “tú eres perfecto para mí”.