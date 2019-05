La homosexualidad es una trampa: Mauricio Clark

Mauricio Clark sigue generando polémica con sus declaraciones, en su cuenta de Twitter aseguró que la homosexualidad es una trampa.

Esto generó comentarios positivos y negativos sobre lo que dijo Clark, quien fue más allá diciendo que el “homosexual no nace, se hace”.

“Digan lo que digan, con plena conciencia grito a los cuatro vientos aunque la gran mayoría exprese lo contrario: El homosexual no nace, se hace. Se los dice alguien que vivió y conoció el mundo gay a fondo y en todos los niveles socioeconómicos”, agrega en su comentario.

Actualmente, Mauricio Clark se dedica a dar conferencias sobre los cambios que ha tenido en su vida. Asegura que su homosexualidad ya es cosa del pasado, incluso, comenzó una relación sentimental con una joven, de la cual ya se separó porque quiere dedicarse llevar su mensaje de cambio.

En sus redes sociales, no faltan mensajes religiosos e imágenes asistiendo a misa, en conferencias y con nuevos amigos, de quienes, dice, está aprendiendo mucho.

El exconductor de la sección de Espectáculos de “Primero noticias” insiste en que “la homosexualidad es una trampa” y se dice orgulloso de haber dejado una vida de adicciones y pecado.

“Lo más difícil que he hecho en mi vida y me siento muy orgulloso es de haberme arrepentido ante Dios y perdonarme por las aberraciones que cometí por qué no nada más fui adicto a la cocaína”, dijo en entrevista.