La inesperada reacción de Laura Bozzo al ver a su ex pidiéndole matrimonio a otra mujer

La conductora no ocultó su sentir y esto dijo del reciente compromiso de su ex pareja.

Cristián Zuárez está dispuesto a rehacer su vida, por lo que, en pleno programa de televisión, el ex de Laura Bozzo le entregó un anillo de compromiso a su actual pareja.

Pero la quien no tardó en dar su opinión ante esto fue la presentadora, quien dijo que la relación con Cristian la había dejado tramada, pues este le había sido infiel, aunque ahora cada que escucha de él lo único que le provoca es risa.

“Que alguien lo acepte, a mí me lo pidió siete veces y nunca lo acepté, los anillos me los quedé yo, el último se lo tiré, seguro que es ese, o no sé”, dijo ante las cámaras.

“Se merecen el uno al otro, se merecen. ¡Ay, por favor! Qué bueno, yo le tiré el anillo en la cara cuando me lo pidió. Gracias a Dios, de lo que me libré”, dijo en una entrevista para el programa Hoy.