La tamaulipeca Colette es eliminada de ‘La Voz…México’

Colette recibió muy buenos comentarios de los coaches con su interpretación de ‘Yo quería’, sin embargo, Morgana Love logró seguir en la competencia

Colette no pudo colarse en la final de ‘La Voz… México’, pues la participante del equipo de Anitta quedó fuera de la competencia.

Durante la primera semifinal del reality musical cada uno de los coaches tenía el objetivo de quedarse con las dos mejores voces de su equipo, desde el principio la cantante demostró su talento vocal y dio lo mejor de sí durante la interpretación de ‘Yo quería’, lo que la llevó a recibir buenos comentarios de los jueces.

Hasta ese momento Colette logró posicionarse una de las sillas de los finalistas, sin embargo, el gusto no le duró mucho. La siguiente en participar fue Diana Campos, pero con “Somebody to Used to know” no obtuvo los mejores comentarios, al ser eliminada, la originaria de Ciudad Victoria Tamaulipas tomó la silla número dos y el primer puesto fue ocupado por Luanna Silva, la tercera participante del equipo.

Después Morganna Love se adueñó del escenario con una emotiva interpretación de “Creo en Mí”, por lo cual la brasileña le otorgó la silla número uno, lo que provocó que Colette quedara fuera de la competencia musical.

Recientemente asesinaron a una compañera trans de Morgana. “Por eso fue muy representativo cantar esta canción. Las mujeres trans, los hombres gay, todos son personas y tienen alma, tienen talento”, comentó Anitta.

Durante el proceso de audiciones, Colette obtuvo un lugar en el equipo de Carlos Rivera, pero durante la etapa de las batallas fue vencida por Dulce, con quien se enfrentó con el tema ‘Sin miedo a nada’. En ese momento Anitta presionó el botón rojo para robarla y llevársela con ella.