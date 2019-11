A 21 años del secuestro de Adal Ramones, conductor revela nuevos detalles del caso.

¿Quién negoció el rescate de Adal Ramones? A 21 años de su secuestro él mismo lo cuenta

En 1998 Adal Ramones se encontraba en la cima del éxito con “Otro Rollo” cuando fue secuestrado por un comando de sujetos desconocidos y su vida dio un vuelco.

Adal ha abierto su corazón en varias ocasiones, y de cara al estreno de La Academia, en el programa “En sus batallas” confesó cómo vivió el terrible acontecimiento.

«A mí me tocó ser víctima de secuestro cuando todavía no me casaba con Gaby (su exesposa y madre de sus hijos Paola y Diego), das gracias a la vida por salir de eso”.