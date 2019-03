Las verdaderas intenciones de Horacio Pancheri con Marimar Vega

Vaya sorpresa la que nos llevamos al enterarnos de que Horacio Pancheri, de 36 años, está dispuesto a todo con tal de seguir cosechando éxito en México, como conquistar a una que otra famosa para aumentar su popularidad.

Platicamos con un amigo del argentino y nos reveló que, desde que llegó a nuestro país, en 2012, pensó que ésta sería la mejor forma de alcanzar la fama, y así lo ha hecho desde entonces. Entre las actrices que han caído en su juego se encuentran Claudia Ramírez, de 54, Aracely Arámbula, de 42, Grettell Valdez, de 41; su compañera de trabajo en la telenovela Un camino hacia el destino, y actualmente Marimar Vega, de 35, de quien se espera que pronto se dé cuenta de que la está utilizando.

Parece que Horacio está perdiendo el piso…

“Así es, él siempre ha sido un hombre arrogante, altanero, prepotente y sobre todo ambicioso, pero no recuerda cómo empezó su carrera”.

-¿A qué te refieres?

“Llegó a México con la idea de ser la gran estrella de la TV, y pensó que ser guapo le abriría puertas, pero no fue así, darse a conocer en el medio le sigue costando mucho trabajo”.

-Continúa…

“En Argentina sólo se dedicaba a modelar ropa interior, vino a México para buscar oportunidades como actor. Al llegar, en 2012, entró al CEA, y como a veces no tenía ni para comer, se la pasaba todo el día en Televisa para aprovechar las comidas de la empresa, pero ya se le olvidó”.

¿Cómo saltó a la fama?

“Horacio se aferró a conseguir protagónicos, y aprovechando su cara bonita, comenzó a ligarse a varias actrices, y gracias a que ellas comenzaron a proyectarlo por todos lados, mucha gente empezó a conocerlo”.

-¿Qué actrices?

“La primera fue Claudia Ramírez, se conocieron en la primera telenovela que él hizo, El color de la pasión (2014); Horacio tuvo un personaje muy pequeño, pero no dejó pasar la oportunidad de enamorar a alguien bien consolidada en el medio”.

-¿Cuánto duró su relación?

“Salieron y fueron novios pocos meses, pero en cuanto ella se dio cuenta de que él era un hombre interesado, lo mandó a volar”.

-¿Cómo se dio cuenta?

“Claudia se dejó llevar por lo guapo que está, pero poco tiempo después se desencantó de las actitudes de Horacio; a él le gustaba que ella le pagara todo y que lo consintiera, a ella no le gustó la idea de mantenerlo. Cuando lo terminó, Horacio ni le insistió, se dio cuenta de que era una mujer muy inteligente y que no volvería a caer en su juego, así que se buscó a otra famosa que estuviera en boca de todos”.

¿Y esa mujer quién fue?

“Aracely Arámbula, con ella duró tres meses. Ella también cayó rendida ante sus encantos; se conocieron por amigos en común, pero el problema fue que Aracely tenía mucho trabajo y tenía que estar pendiente de sus hijos”.

-¿Fueron novios?

“Aracely sí quería tener una relación estable, pero él se cansó de que no pudieran estar tanto tiempo juntos; él quería que los paparazzis los captaran y así tener popularidad y proyectarse en todos lados, y como no pudo, terminaron”.

-¿Él la terminó?

“Sí, pues ya tenía en la mira a su nueva víctima: Grettell Valdez”.

-¿Grettell corrió la misma suerte?

“Así es, pero ella sí le hizo ver su suerte, pues al final de su romance, ella lo trató como quiso. Grettell siempre supo que él realmente no estaba enamorado y que no la quería como le decía, no se dejaba intimidar por él y tenían agarrones muy fuertes”.

¿Su relación siempre fue así?

“No, al principio ella cedía a todo lo que él le pedía, incluso dejaba que él usara su camioneta como si fuera suya, también llegaron a planear boda, pero al final ya no se hizo, y qué bueno. Grettell es una dama y nunca ha querido hablar mal de él, pero sabemos que la pasaron muy mal”.

¿Por qué lo dices?

“Era más que evidente que su relación con ella no era más que una pantalla, y que gracias a su fama, varios productores comenzaron a buscarlo. En 2016 lo llamaron para su primer protagónico en Un camino hacia el destino, y al

iniciar las grabaciones, lo que empezó como una relación laboral con la protagonista, terminó en una relación real, y Horacio dejó botada a Grettell”.

-Con esta telenovela fue con la que se dio a conocer por todos lados…

“Así es, tuvo mucha suerte, y no por su talento. Esta telenovela fue la de mejor rating de ese año, y lo que ayudó fue que la relación con la protagonista atravesó la pantalla, y todos los medios empezaron a engrandecer

su química. Horacio se dio cuenta de que en México muchas parejas protagonizan diferentes producciones y quiso probar con esa fórmula para asegurar más proyectos en el futuro”.

-¿Qué fue lo que hizo?

“Enamoró a la protagonista, quien en ese entonces era una chavita inexperta”.

-¿Esa relación funcionó?

“Hicieron creer que sí, pero no fue así; vivieron una pesadilla, pues siempre estaban peleando. Él es un hombre de carácter muy fuerte y nada caballeroso, y ella le aguantó hasta infidelidades porque estaba enamorada, pero él sólo pensaba en ganar dinero y ser más famoso a su costa”.

¿Pero sí la quería?

“No, pero estuvo con ella porque fue quien más proyección le ha dado, la que más popularidad le ha traído. Su relación terminó muy mal, en 2018, él llegó a gritarle y tratarla mal en público”.

-Cuando terminó con ella, lo relacionaron con Fabiola Guajardo, ¿qué pasó con ésta?

“Con ella las cosas no trascendieron, sólo quería darle celos a su ex, y nada más”.

-Tiene mala fama con las mujeres…

“Pues sí, es un hombre muy guapo, pero eso no le quita que sea un patán; es muy poco tolerante, muy arrogante, y créeme que nunca se cansará de utilizar a las mujeres que se le crucen”.

-Hace unas semanas publicamos que está saliendo con Marimar Vega, ¿ella es su nueva víctima?

“Por supuesto; se la pasó mucho tiempo pensando en quién sería su nueva víctima. Consideró conquistar a Geraldine Bazán cuando supo que se separaba de Gabriel Soto, pero se desanimó cuando se rumoró y se confirmó que ella ya estaba saliendo con Santiago Ramundo… al final pensó en Marimar”.

-¿Por qué ella?

“Sabe que hace poco se divorció, que le está yendo muy bien en todos lados, y que tenía problemas con Adrián Uribe”.

-¿Entonces también está usando a Marimar?

“Claro que sí, Horacio no está enamorado de ella, ni siquiera le gusta. Se conocieron en los llamados de El juego de las llaves, la serie donde trabajan juntos, y mientras le sirva y le funcione para tener éxito, lo veremos saliendo y andando con ella; debo decirte que Horacio no ha dejado de escribirle a su ex, con la que protagonizó la telenovela, pero mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver, y aunque Marimar está enterada de todo eso, así lo acepta. Sólo que no diga que no se le advirtió”, finalizó.