‘Laura Bozzo intentó tirarme por las escaleras’

Ciudad de México.- La no tan querida peruana Laura Bozzo se encuentra en una nueva polémica.

Y es que la también conductora Rocío Sánchez Azuara reveló que Bozzo la quiso tirar por las escaleras y que fueron sus amigos quienes evitaron que el arranque de la peruana terminara en una tragedia.

Sánchez platicó en el programa “Con permiso”, de Martha Figueroa y Juan José Origel, que Bozzo le gritó en un restaurante que ella era la reina del ‘rating’.

Las declaraciones las dio cuando se le preguntó sobre la presunta rivalidad con la peruana.

“La mujer me quería aventar de las escaleras, pero yo no me di cuenta de qué sucedió (…) De repente me taclea mi amigo, me empuja y al parecer esa mujer fue a topar con él. La intención, según ellos, era aventarme justo cuando estaba en las escaleras”, detalló a los conductores del programa.

Agregó que “yo no entendía qué pasaba, ella gritaba mucho ‘la reina del raiting soy yo’, yo no entendía qué pasaba, lo único que me decían era ‘Rocío camina’. Yo no sabía lo qué estaba sucediendo, yo no sabía nada, yo venía de una reunión”, afirmó la conductora.

Sánchez Azuara está por estrenar su nuevo programa “Tercero en discordia”, el cual será transmitido por el Canal U, donde se transmiten también programas de Bozzo.