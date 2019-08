Laura Bozzo regresa doctorado Honoris Causa y arremete contra vocero: “que se meta el título por ya sabe dónde”

Laura Bozzo aseguró que ya devolvió el doctorado Honoris Causa que le otorgaron el pasado mes de julio como reconocimiento a su trayectoria profesional.

En entrevista para el programa ‘De primera mano’, Bozzo manifestó: “Yo ese doctorado me lo paso por la cabeza. Yo soy doctora por méritos propios”.

Posteriormente, la presentadora arremetió contra Francisco Javier García Ramírez, vocero del Consejo Doctoral Mexicano, quien en otras ocasiones demostró su descontento por dicha distinción.

“Los doctorados no me interesan para nada y sobre todo si se va a causar que gente que no existe, como este infeliz, venga a decir que yo me quiero colgar”.

Y sin miramientos, la llamada ‘Abogada de los pobres’ sentenció: “dile a ese señor que se meta el título por ya sabe dónde”.

Finalmente, Bozzo dijo: “El doctorado yo lo mandé devolver, no me interesa, no lo tengo y no lo quiero, que se lo quede ese señor”.