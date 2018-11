Laura Zapata abandona programa en plena entrevista ‘por culpa’ de Thalía: “¡Qué flojera me dieron!”

Si algo tiene Laura Zapata es que es una mujer sin filtros que no teme a decir o hacer lo que piensa o siente en todo momento. Por eso la primera actriz mexicana no dudó en abandonar este jueves un programa de televisión en México, al que acudió como invitada para promocionar su más reciente material discográfico, Cielo Rojo, luego de que no le gustara el tipo de entrevista que le estaban haciendo ya que, según se quejó la propia Zapata en sus redes sociales, solo le estaban preguntando por temas banales y relacionados con su media hermana Thalía.

“¡Qué flojera me dieron y me fui encantada de la vida. Ser invitada para hablar de lo que no le interesa a mi público saber me pareció ocioso. Después de tener todo el día programas a la altura de una María J. Lafuente [periodista mexicana] decidí que este no era lo esperado”, expresó la también cantante en sus redes sociales luego de abandonar el citado programa.

La sorpresiva salida de Zapata del programa tomó por sorpresa a los presentadores del espacio.

“No te vayas”, salió enseguida a intentar detenerla uno de sus conductores sin éxito alguno.

“Nos estamos quedando cada vez con menos invitados. Algo tenemos que hacer al respecto”, agregó luego de que la actriz ya había salido del estudio de grabación.

La noticia, como era de esperar, generó división de opiniones en las redes sociales.

“Te aplaudo al irte de ese programa mediocre, no mereces tal falta de respeto, si te invitan para hablar de tonterías mejor irse”, expresó uno de los fans de Laura en Instagram.

“¡Qué falta de respeto hacia Laura Zapata preguntarle por Thalía, qué horror cuando la señora tiene una carrera intacta!”, comentó molesto otro seguidor de la actriz.

Otros, en cambio, no estuvieron de acuerdo con el comportamiento de Zapata.

“Poco profesional. Ya no es la gran cosa y que encima se ponga así”, se puede leer en otro de los comentarios que inundaron las redes.