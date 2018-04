Laura Zapata revela lo que realmente pasó detrás del infierno de su secuestro

jueves, 5 de abril de 2018

Hace 15 años Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi, fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002. Ambas fueron privadas de su libertad al salir del teatro San Rafael, ya que Laura estaba en la puesta en escena “La casa de Bernarda Alba”.

Zapata asegura que después de su liberación su relación familiar se fracturó porque a su hermana la tuvieron en cautiverio 45 días y a ella la liberaron antes, y eso fue lo que desató el principal problema.

Laura fue liberada porque nadie quiso pagar un solo peso por ella.

“Mi hermana estuvo 17 días más, pero afortunadamente pude rescatarla. Yo salí primero, pero no para agarrar a mis hijitos y salirme del país, salí a negociar la liberación de mi hermana”, “Yo fui en este evento víctima y negociadora, no sabes qué es peor si estar en cautiverio o negociar por la vida de alguien que amas y escuchar a un tipo que dice ‘yo estaba jurado pero ahorita que ya no lo estoy me voy a emborrachar y le voy a volar la cabeza a tu hermana y tú vas a oír porque tú no has conseguido mi dinero’, reveló Laura.

La también cantante, asegura que para los secuestradores, Ernestina era su carta fuerte, ya que estaban seguros que Thalía pagaría por el rescate de su hermana.

A pesar del apoyo que le brindo Zapata, Sodi en su libro titulado “Líbranos del Mal”, la hizo responsable de su secuestro.

“Por mi no pagaron un centavo, ni Thalía ni nadie. El distanciamiento vino cuando yo pretendía hacer una obra de teatro y me lo prohibieron, Thalía no quería que nada se hiciera público”, concluyó la villana de telenovelas.