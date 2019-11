Lis Vega llorando suplica a su ex que le devuelva todo lo que le robó

Lis Vega llora ante las cámaras de un programa de televisión, y suplica a su ex marido que le regrese todo lo que le robó para pagar la gran deuda que le dejó.

La actriz y bailarina cubana estuvo en el programa ‘De Primera Mano’ del periodista Gustavo Adolfo Infante, y con lágrimas en los ojos envió este mensaje a su ex marido Mauro Riveros: “Lo que me haya hecho ya no me importa. Yo lo único que le pido al señor es que me devuelva mi dinero para poder pagar la deuda que me dejó”.

Lis agregó: “No se puede ser tan mal agradecido. Lo único que le di a ese hombre fueron cosas positivas. Me eché al mundo encima cuando lo conocí, pero no me importó. Él se tenía que ir como cuando llegó, sin nada. Estoy decepcionada, no quiero ni verlo, quiero recuperar mi crédito que me ha costado años. Que se responsabilice de sus actos, que no sea cobarde”.

Lis Vega también dijo que le duele mucho que la mayoría de la gente sólo esté pendiente si se puso bótox o no, y que no les importe la terrible etapa que está viviendo en este momento.