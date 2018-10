¡Llorando!… Gloria Trevi recuerda su tormentoso pasado junto a Sergio Andrade

Sin nombrar a su ex representante, Gloria contó: “había una persona muy oscura detrás, que de repente, reconozco hice algunas cosas que yo no hubiera hecho por mí, las hice influenciada, y aunque haya tenido mucho éxito y no me arrepiento, porque yo si no le hice daño a nadie, yo no me arrepiento de lo que hago”.

Sobre algún proyecto que no hubiera deseado hacer, La Trevi respondió: “Independiente de que no me arrepiento haber hecho los calendarios, pero ya dije, nunca lo había comentado, yo no los hubiera hecho sino hubiera tenido una mala influencia, para mí era una mala influencia porque yo no necesitaba hacer eso, pero bueno, tal vez igual sirvió un poquito para decir (me vale ma…)”.

Asimismo, la regiomontana confesó que durante toda su carrera ha tenido que luchar contra los prejuicios que muchos hombres tienen de ella. “Ustedes conocen un poquito de mi historia, y es difícil porque a la mujer no se nos cree cuando decimos que pasamos por una situación, inmediatamente nos señalan que tuvimos la culpa, o que por pu%&#, o sea, y si tú denuncias, pin%&# rajona, la verdad, y si no lo denuncias: ‘hay mira, llegó porque se acostó con todos’”.

Acto seguido, la artista rompió en llanto al recordar cómo era cuando tenía 15 años, y expresó: “yo le diría, ve adelante, cáete pende%&, y levántate, porque eso te va a dar la oportunidad en un tiempo de entender a muchas personas, y de poder compartir y hablar muchas cosas, y es muy cab%&# porque mis caídas han sido grandes”.

Junto a Gloria Trevi, estuvieron estrellas como Roselyn Sánchez, Leslie Grace, Becky G y Aracely Arámbula, mismas que conducirán este jueves la cuarta gala anual de los Latin American Music Awards, que se transmitirá por Telemundo.