Lo acusaron de ratero

Desde los 17 años, Omar Chaparro vivió su sueño americano, pues se fue a estudiar a Estados Unidos, sin embargo, las cosas fueron complicadas, pues padeció bullying y hasta lo acusaron de ladrón.

“Como a los 17 años me fui a un intercambio estudiantil y no me fue muy bien, conocí la discriminación, el bullying y me criticaban y juzgaban; me acusaron de ratero, porque se perdió una cartera en la casa donde vivía y lloré mucho, me enfermé y me llevaron al doctor y él dijo que estaba enfermo de tristeza, pero aprendí mucho y efectivamente mi plan a los 18 años era irme a Hollywood y trabajar como doble, porque siempre me gustaron las artes marciales, pero no fue así, me vine a la ciudad de México, entré a la radio y lo demás es historia”, contó el conductor.

Por otro lado, Chaparro tomó la triste decisión de dejar la música. “Con tantas cosas que tenía, renuncié a mi carrera como cantante. Fue muy doloroso. También renucié a Sabadazo para enfocar mi energía en el cine y las series”.

Sobre el tema de Sabadazo, dijo que ya se grabó el último programa y que no entrará al aire la emisión de Yordi Rosado.

“El 17 de septiembre es el último programa de Sabadazo, empezarían un programa nuevo, ahora con Yordi tengo entendido que se pospone por cuestiones de presupuesto, es lo único que sé”.

Finalmente, mencionó que su show con Adrián Uribe fue todo un éxito.

“Gracias a Dios nos fue muy bien. Tres días antes de la presentación teníamos sold out. Es un trancazo y ahora ya está vendido en México y en Estados Unidos”, finalizó.