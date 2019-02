“Lo mejor de su vida me lo he quedado yo”: Aracely Arámbula sobre Luis Miguel

Durante su paso por la alfombra roja de la cinta “La boda de mi mejor amigo”, la actriz mexicana respondió de una forma muy peculiar a la posibilidad de que sea mencionada en la bioserie del padre de sus hijos. “¡Qué lista ni qué lista, ya están listos mis abogados, ellos son los que van a estar listos!”.

Acto seguido, agregó: “no, no vamos a salir en esa serie, no está autorizado mi nombre ni mucho menos el de mis hijos, y no quiero que la tranquilidad de mis hijos esté expuesta y los perturbe porque no hay necesidad, el señor canta divino, que cante, pero no hay necesidad de exponer tanto una vida que para empezar no le gusta hablar de esa vida, entonces a mí me encantaría que no nos saquen, porque no nos interesa salir, a mí no me interesa, yo tengo mi carrera, y no me interesa que expongan a mis hijos porque son menores de edad y no tendría por qué exponerlos, que saquen hasta antes que me conoció y listo, será un éxito también”.

Al recordar que Luis Miguel es padre de sus retoños, la también cantante dijo sarcásticamente: “como dice Julio Iglesias, lo mejor de su vida me lo he quedado yo”, e inmediatamente agregó: “por supuesto que mi nombre no lo pueden usar”.

Hace algunos meses se rumoró que “La Chule” deseaba llegar a un acuerdo económico con “El Sol” para que su nombre apareciera en el famoso proyecto de Netflix, pero al escuchar estas declaraciones, todo parece indicar que no pudieron llegar a un feliz acuerdo para hacerlo realidad.