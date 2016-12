Los XV de Rubí… del entusiasmo al nerviosismo (todos los MEMES)

Lunes, 5 de diciembre de 2016

La invitación que hizo la familia de Rubí en redes, fue viralizada en todo el país

México (Agencias).- Una familia de San Luis Potosí saltó a la fama, luego de publicar un video en Facebook, donde hacen una invitación a una fiesta de XV años, pero ahora el acontecimiento amenaza con volverse una auténtica pesadilla.

A través del video, de menos de un minuto de duración, el padre el Señor Ibarra, quien está acompañado por su esposa y su joven hija, hace extensiva la invitación a la fiesta de su hija, a realizarse el próximo 26 de diciembre, en la comunidad de La Joya.

“Estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el Grupo Innegable, en la comida estará tocando Relevo X, y habrá una chiva, creo que, de 10 mil pesos, el primer lugar, y ya las otras dos, por ahí nos vamos acomodando”, dijo el orgulloso padre.

Pero lo que los padres no imaginaron fue el impacto que tendría la cordial invitación, al grado que en cuestión de horas se hizo viral.

Memes y hasta promoción…

Tanto es el alcance a tenido dicho evento que las redes sociales al día de hoy están inundadas de memes donde exponen de manera chistosa y hasta bulrona la situación; y hasta se ha dado el caso de la Agencia Viajes Excel AvenTours de Saltillo, que ha lanzado una promoción para todas las personas que quieran asistir al festejo de Ruby.

La promoción fue lanzada vía Facebook y cuenta con varios beneficios, entre ellos un tour por Real de Catorce, acceso a los XV con cena incluida, entre otros. Se desconoce si la promoción es real o solamente es una estrategia de la agencia.

La ‘desinvitacion’: sólo para amigos y familiares

Por otro lado, en entrevista telefónica con Pulso Diario de San Luis, el dueño de la empresa de video y fotografía, Isaac Rosales, dijo que bajó la invitación de la fiesta de 15 años de su página de Facebook a petición del papá de Rubí, quien le dijo que tenía temor ya que se había viralizado y esa no era la intención.

Rosales dijo que la gente se burla porque desconoce las costumbres de la región y no entiende qué es la “chiva”- una carrera de caballos para la que no se necesita permiso-. Ahora solo pide que no vayan a la fiesta, ya que será solo para los amigos y familiares de la quinceañera.

