Lucero tiene ganas de demandar por supuesto ‘catálogo de Televisa’

Lucero declara si demandará por su supuesta inclusión en el supuesto ‘catálogo de Televisa’, en el que se dice, empresarios y políticos importantes elegían la compañía de jóvenes y atractivas actrices de esa televisora.

“A veces uno sí lo piensa en demandar, porque da mucho coraje la difamación, la calumnia, caen gordísimas. Sale alguien y dice uno de esos chismes que es de cuarta, entonces yo lo demando, no creo que tenga ni un varo partido por la mitad, entonces qué le demando, qué me va a pagar o qué. Y para qué me meto en broncas, ya para qué pierdo el tiempo haciéndole caso a alguien que de verdad no tenía nada mejor que hacer, y se le ocurrió revivir la leyenda urbana del catálogo de Televisa”, declaró Lucero.

Según se publicó, Lucero aparece entre las actrices que se prestaban a ser damas de compañía de importantes empresarios, quienes pagaban buenas sumas de dinero por contratar a la chica de su elección para que los acompañara a algún evento público o privado, o incluso servicios sexuales.

Lucero prefiere no meterse en ese tipo de controversias, y se está dedicando por completo a su tercer disco con banda, titulado “Sólo me faltabas tú”.