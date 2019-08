Ludwika Paleta habla sobre su esposo y la secta NXIVM

La actriz Ludwika Paleta rompe el silencio y habla por primera vez del escándalo por el cual atraviesa su esposo Emiliano Salinas, a quien lo han relacionado con secta sexual de NXIVM.

«Ha sido un proceso difícil y bueno afortunadamente esta situación ya se resolvió en los tribunales de Estados Unidos. Ya se aclaró y pues a Emiliano no lo llamaron ni a declarar y no lo mencionaron. Estamos tranquilos, contentos que esto ya se aclaró. Hay un proceso en donde todavía faltan cosas por resolver pero va bastante bien», dijo Paleta a los medios de comunicación.

El hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari hace unos meses fue señalado por una testigo protegida, identificada como Nicole, como una de las personas de más confianza para Keith Raniere, líder de la secta NXIVM, involucrándolo de cargos como tráfico sexual, fraude y extorsión, entre otros.

«Ha sido un momento para todos de mucha incertidumbre. Ha sido un momento duro y amargo para nosotros, para todos. Creo que lo más importante es aclarar que tanto yo como Emiliano estamos en contra y repudiamos cualquier acto de violencia y cualquier acto que denigre a cualquier ser humano. Yo creo que eso es importante aclararlo», indicó la actriz.

Paleta aprovechó las cámaras para dar su versión sobre los comentarios sobre su presunta separación y distanciamiento de Salinas debido a lo que estaban atravesando: «Estamos juntos, estamos fuertes y estamos bien. Yo lo voy a apoyar siempre».

Reiteró que esa fuerza proviene de la tranquilidad de su conciencia y de la de su esposo que se encuentra en México, además de saber que son personas buenas.

«Yo creo que viene de estar tranquila, de tener limpia mi consciencia, mis hijos, mi trabajo; el saber que no tengo nada que esconder, el saber que todo se aclara. La gente que me conoce y que conoce a Emiliano sabe que somos buenas personas y que somos gente no le quiere hacer daño a nadie y pues eso, no habíamos tenido la oportunidad de vernos», explicó.

Dentro de la secta sexual de NXIVM liderada por Keith Raniere, se marcaban a las mujeres en señal de que eran sus esclavas sexuales, por lo que a raíz del escándalo se comentaba que Ludwika también la tenía, lo cual desmintió.

«Bueno pues se dicen muchas cosas, eso no es así. La verdad es que hay muchas cosas que pues se dicen no solo de mí, sino de mucha gente y de noticias que van circulando por ahí que no son reales, no son ciertas. Lo único que puedo decir es que estamos bien, estoy en un momento en que voy a trabajar mucho y me tomé mi tiempo para estar con mis hijos».

Ludwika Paleta abordó los hechos sucedidos recientemente en Estados Unidos, en donde perdieron la vida 31 personas, ya que su hijo Nicolás, fruto de su relación con Plutarco Haza, no vive en México.

«Nicolás afortunadamente vive en Canadá, no en Estados Unidos, pero desafortunadamente hay inseguridad en todo el mundo, no sólo en México. Y ves situaciones inseguras y situaciones de violencia en todos lados. Ya uno no sabe, uno piensa que yéndose a otro país suceden cosas menos violentas y cada vez hay más eventos en lugares donde uno cree que no van a suceder cosas». (El Universal)