¿Luis Miguel pedirá permiso a Aracely para salir en la serie?

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie”, el actor Toño Mauri, quien es parte de la producción del proyecto, explicó que, de ser necesario, Luis Miguel tendría que hablar con Aracely Arámbula para que ella pueda ser mencionada en la continuación de la exitosa trama.

No obstante, Mauri reveló al medio En la jugada, que por ahora se desconoce si la relación que Luis Miguel mantuvo con Arámbula, misma en la que procrearon dos hijos, se expondrá totalmente en la serie.

“Tampoco sabemos, es que como que vamos en un proceso apenas de que nos vamos a juntar, estamos muy al principio del tema, yo creo que tendrán que hablar con ella y platicar y ponerse de acuerdo”, dijo el artista.

Al respecto de la renuencia de “La Chule” a que su nombre aparezca en la bioserie del “Sol”, Toño comentó que, de ser hacer falta, su amigo y la actriz tendrían que platicar y llegar a un arreglo.

“Yo creo que si no quiere, no se toca, no tiene por qué tocarse a fuerzas, es algo que puede pasar muy ligeramente, si alguien no quiere, no puedes obligar a que sea, no creo que sea problema, pero bueno, como es todo en la vida, yo creo que llegado el momento se van a tener que juntar a platicar ese tema, pero yo no creo que haya ningún problema, lo van a tener que arreglar”, declaró.

Desde que se ha rumoreado con respecto a una segunda parte del proyecto de Netflix y Telemundo, la también cantante se ha negado a hablar del tema con los medios, debido a que la relación que mantiene con el padre de sus hijos ha sido inestable desde su separación