Lupillo Rivera confirma nuevo noviazgo

Un día después de que Lupillo Rivera apareciera en un video donde aparentemente “le roba” un beso a la empresaria Shirley Arroyo, de quien se había especulado que era su nueva novia, finalmente el cantante pública un mensaje confirmando la notica junto a su actual pareja.

Lupillo: ¿Entonces ya podemos confirmar que eres mi novia’.

Shirley: Ahora si

Lupillo: ¿Quien es tu novio? Hemos sido amigos, te conozco bien, me conoces bien, nunca habíamos tenido nada que ver, y dos veces, tres veces nos dijeron que éramos novios y nunca hemos sido novios, hasta este momento.

Shirley: No le robe el marido a nadie

Lupillo: La neta no…Nos ayudaste mucho a los dos, un tiempo, al principio

Yo sé que no querías, que no querías que existiera una separación, pero ya tuvo que pasar.En ese tiempo me fui platicando contigo…Y no sé si los amigos se pueden enamorar o no.Así que ahí está mi gente … Para toda la raza ahora si.. confirmado si es mi novia…”

Después de un matrimonio de 12 años con Mayeli Alonso, Lupillo decidió separase. En un principio se manejo la versión sobre que la razón principal de su ruptura fueron los excesos en su vida sexual, y posteriormente se dijo que la tercera en discordia fue Shirley , quien era una amiga cercana a la familia.

Hasta el momento la ex esposa del cantante mexicoamericano no se ha pronunciado al respecto.