Lupillo Rivera fue contrario a que abrieran ataúd de Jenni Rivera

Miércoles, 15 de febrero de 2017

Lupillo Rivera reveló para Univisión detalles de sus últimos momentos con su hermana Jenni, y los motivos del distanciamiento con su familia tras el trágico accidente donde la cantante perdió la vida.

El Toro del Corrido comentó al programa ‘Sal y Pimienta’: “Ella ya presentía su muerte. El jueves antes de viajar a México fue cuando hizo todo lo del testamento, nombrando a Rosie como albacea”, dijo Lupillo, quien días antes de la muerte de su hermana compartió con ella el escenario en la feria de Texcoco.

El cantante dijo: “La situación con la familia se puso mal porque el gobierno me eligió a mí, como familiar de Jenni para todos los trámites que se realizaron tras el accidente. Yo no quise reconocer el cuerpo, confié en las autoridades. Ahí fue cuando uno de mis hermanos me retó, me dijo que era mi responsabilidad, me pueden decir cobarde, pero yo la quería recordar como la vi la última vez”.

Lupillo también reveló algo que no le pareció de su familia: “cuando el ataúd llegó a Los Ángeles lo abrieron. Algo que no debieron haber hecho, pues mi hermana no quería que nadie la viera así”, y también dijo que hay otros detalles más que prefiere no revelar, al menos por el momento.

