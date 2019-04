Lupillo Rivera y Shirley Arroyo finalizan su relación

A través del programa “Un Nuevo Día“, Lupillo Rivera dio a conocer la noticia que hace tiempo se venia rumoreando. Pues el “Toro del Corrido” hace oficial su ruptura con Shirley Arroyo.

“Pues el trabajo ¿no? Creo que es una mujer que se merece toda la atención que debe darle una persona y pues en estos momentos no he podido darle la atención como se lo merece. Llevo alrededor de tres semanas sin ver a mis hijos, sin ver a nadie. Entonces, el trabajo siempre causa cambios en la vida. No estoy diciendo que no me apoyaba ella, pero ella simplemente tiene su familia, sus responsabilidades y yo tengo las mías. No se fue dando” comentó el interprete para “Un Nuevo Día”.

Lupillo Rivera agregó que la decisión fue tomada por ambos, pero por falta de tiempo no habían podido verse. también aseguró que tras la ruptura, la relación de amistad formada desde hace tiempo con su ex pareja Shirley Arroyo, continuará y agradece que siempre se mantuvo apoyándolo en todo momento.