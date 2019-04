María Raquenel Portillo habla de las golpizas que le daba Sergio Andrade

María Raquenel Portillo, conocida como Mary Boquitas, reveló que eran tan fuertes las golpizas que le propinaba Sergio Andrade, sin dejar de lado todo lo que le hizo padecer.

“De tanto golpe que me dió, me destozó mis pompis, literal la del lado derecho. Con el paso del tiempo no había ni masajes ni ejercicio que reparara el daño, tenía como una hendidura”, comentó Mary Boquitas.

También dijo que recurrió a cirujanos plásticos: “Con el primero que fui me puso un implante, que luego mi cuerpo rechazó. El segundo me inyectó en el glúteo mi propia grasa, extraída de diferentes partes de mi cuerpo, pero la piel de esa parte estaba muerta, y tuvieron que reconstruirme otra vez para que sanara adecuadamente”.

Todo lo vivido al lado de Sergio Andrade y Gloria Trevi, es la etapa más oscura en la vida de Mary Boquitas. Se casó a los 15 años con el productor, con el que tuvo una vida llena de violencia, abusos y promiscuidad, y confesó: “Me arrepiento hasta de haberlo conocido”.

Tras haber salido de la cárcel hace 15 años, acusada junto con Andrade y Trevi de corrupción de menores y secuestro, María Raquenel actualmente se dedica a dar pláticas para conscientizar a las jóvenes para que aprendan a evitar abusos y maltrato dentro de la pareja.