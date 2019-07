Maribel Guardia responde a José Manuel Figueroa tras llamarla manipuladora

Al ser cuestionada por la prensa sobre este nuevo embate de José Manuel, la conductora contestó: «pero manipuladora de qué, ¿de la prensa dijo verdad?, pero ni que ustedes fueran huelles o caballos para yo manipularlos o manejarlos. Mira yo creo que la relación entre el artista y la prensa es esa, yo siempre que me preguntan algo lo contesto, pero no soy una persona que hable mal de la gente porque si no tengo algo bueno que decir pues para qué lo voy a decir”.

Posteriormente, la también cantante destacó: «Soy una persona positiva y nunca de esta boca va a salir algo en contra de un hijo de Joan porque sé cuánto amaba Joan a sus hijos y como hubiera querido que a sus hijos no les pasará nada en la vida”.

Cabe recordar que hace un tiempo, José Manuel también aprovechó para comparar a su madre con la actriz, asegurando que mientras su progenitora se dedicaba a estudiar, Maribel era una simple fichera.