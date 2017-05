Marjorie de Sousa rompe el silencio y explica por qué no le ha respondido a Julián Gil en las redes

Miércoles, 3 de Mayo de 2017

Marjorie de Sousa habla por primera vez sobre los conflictos que tiene con Julián Gil en una entrevista exclusiva para el programa “Un Nuevo Día de Telemundo. Sobre las acusaciones de Julián Gil quien dijo, supuestamente, que ella había dejado solo al bebé a solo días de nacido explicó: “Salí a trabajar, no me fui de fiesta… fue la primera vez que me separaba de él, y lo dejé con mi mamá”. “Nunca me pasó por la mente que iba a terminar con Julián,.. le aposté en esta segunda oportunidad, cuando salí embarazada entré en pánico e inclusive se lo dije… que tenía miedo de fracasar, de que fracasemos como pareja”. Marjorie dijo de cómo se siente en este momento: “Ahorita estoy más tranquila, han sido momentos muy fuertes, no lo puedo negar, pero han sido momentos muy míos, y muy de mi familia; ha sido muy triste ver tantas cosas que nunca me pasaron por la cabeza, confías en las personas y te entregas… entregas lo mejor de ti. Y sí, todos tenemos defectos y todo, pero no hay una cosa más triste que ventilar cosas que son y otras que no son… que nunca llegaron a pasar, y tratas de leer para que no te afecte, sobre todo por mi hijo porque tengo que decir que aunque esté muy chiquito recibe todo.” Marjorie dice que Julián no ve al bebé desde el 27 de marzo cuando ella lo llamó porque el niño tenía un reflujo muy fuerte y aseguró que jamas le prohibiría a Julián ver al niño. “Jamás le prohibiría a Julián que viera al bebé… yo me crié en una familia con mi mamá y mi papá… esa sería una de las cosas que jamás le quitaría a mi hijo, creo que un hijo necesita de su mamá y de su papá, necesitan ese apapacho… el crecer con los dos” – y agregó – las puertas de la casa siempre están abiertas para que venga a ver a Matías, incluso cuando se ha ido de viaje y él ha llamado por Facetime, siempre se lo pongo”. A la pregunta de por qué no ha dicho lo que piensa de las cosas que Julian ha declarado, dijo: Una tierna imagen de Julián Gil junto a su Matías. Veremos cuál es la reacción de Marjorie / Cortesía: nstagram.com/juliangil/?hl=es

“Cuando uno está herido y enojado, dice cosas que hieren a los demás, es muy fácil cuando estás enojado soltar el diablo… esto es una gran lección para mi porque me está enseñando a ser más fuerte y centrada. Mi prioridad es mi hijo, ¿aué necesidad tengo yo de ventilar las cosas y hacer un circo?, que todo el mundo opine, te insulten, te agredan, hasta agreden a tu hijo… es muy barato, muy triste” “El 27 de marzo fue la última vez que Julián vio a su hijo, el 28 y el 29 tuvimos una reunión con nuestros abogados, yo senté a Julián con mis abogados para llegar a un acuerdo entre los dos, una negociación entre los dos para que Matías esté bien, para que el día de mañana podamos meterlo en una buena universidad, que sea un niño bien, para poder darle lo mejor a mi hijo”. Pero explicó que todavía no han llegado a un acuerdo, “él nunca regresó a México hasta la fecha y me enteré a través de los medios que había puesto una demanda en mi contra, que leí u no entendí… los abogados respondieron y en eso estamos”. Armando Correa, Editor de la revista People en Español, que fue quien realizó la entrevista, explicó que a pesar de que Julián no respetó el acuerdo de no publicar fotos de Matías, ya que estas serían una exclusiva de la revista, él cumpliría con la parte del trato y la próxima edición lo veremos. Tambien aclaró que People no paga por exclusivas, y que él jamás se acercó a la pareja, todo lo contrario, ellos fueron los que se acercaron a él.