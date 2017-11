Marta Sánchez, angustiada por tumor que le detectaron

miércoles, 1 de noviembre de 2017

CIUDAD DE MÉXICO.- Marta Sánchez confesó la angustia que le provoca el saber que próximamente deberá someterse a una exhaustiva revisión médica para descartar que el tumor que le fue detectado en el intestino sea maligno.

Fue durante su participación en un evento que busca promover la lucha contra el cáncer de mama en España, que la cantante dio detalles de su salud.

“Tengo ahí eso, todavía que no me lo quiero mirar y me ha regañado ya este año mi ginecólogo, me ha dicho que este año no me lo deja pasar por alto”, confesó Sánchez en entrevista para la Revista Qué Me Dices!

Posteriormente, la intérprete mostró su lado más vulnerable y confirmó su temor de recibir malas noticias al respecto. “Me da mucho miedo ir por si no me gusta lo que me digan, (pero) este año ya me toca ir”.

A pesar de estar pasando por este difícil momento y de llevar algunos meses disfrutando de su soltería tras terminar su relación con Casey Ustick, un californiano de 30 años con el que llevaba saliendo medio año, Marta afirma estar abierta al amor.

“Sí a los 51 años le digo al amor que no, ¡qué horror, qué tristeza!, o sea ni a los 80 le diría que no al amor”, dijo Sánchez confirmando que por el momento continúa soltera.

