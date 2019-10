Marysol Sosa habla sobre las controversias que ha causado Sarita

Ciudad de México.- Ya pasaron más de dos semanas de la muerte de José José, sin embargo, la polémica no ha terminado.

Luego que se decidiera que mitad de las cenizas se quedaría en Miami y la otra en México, los hermanos están más distanciados que nunca.

Marysol Sosa dijo en el programa ‘Sale en Sol’ que Sarita y su mamá mintieron para salirse con la suya.

«Si me preguntan, yo creo que él estuvo en abandono, nos confirmaron que estuvo en esa área donde sólo mandan a los desahuciados», dijo.

«Si me preguntan sobre las regalías a mí no me interesan, no sé nada de la controversia con Sergio Mayer, no hemos hablado ni acordado nada con él.

Al ser cuestionada por Gustavo Adolfo Infante sobre las acciones de Sarita, ella dijo lo siguiente:

«No sé si Sara se arrepiente de lo que hizo, no nos miró a los ojos ni se despidió, no quedamos en nada al final. Tan fácil era que hablarnos por teléfono para aclararnos la situación. Claro que habrá denuncias, sólo buscamos solucionar el problema. La muchacha nos debe muchas respuestas».

Ella y su hermano José Joel sólo desean que la joven de 21 años les resuelva dos preguntas:

‘¿Cómo se murió su papá?’ y ‘¿por qué no nos avisó que estaba grave días antes de su muerte?

LA ‘UNIÓN’ ANTES DE LA TORMENTA

Luego de un cuerpo ‘desaparecido’ y conflictos familiares, tras una larga charla los hermanos salieron tomados de las manos, sin embargo, la tranquilidad -y felicidad- duró poco.

«La imagen de los tres tomados de las manos surgió luego de una larga plática en la que nos sentamos los tres, habíamos llegado a un acuerdo que mi papá se cremaría en México, yo salí satisfecha, salí contenta, pero al final ellas nos cambiaron las cosas».

Pese a que de nuevo terminó peleada con sus hermanos, Sarita afirmó sentirse tranquila con su decisión.

«Yo hice la voluntad de mi papá y de mi mamá y yo estoy tranquila con eso», dijo.

En entrevista, incluso el guardaespaldas de José José señaló que Sara Salazar, esposa del Príncipe de la Canción, era una mujer sumamente grosera.

Sara Salazar era grosera con todos, era un contraste a él, con la clase se nace, Anel la tenía, ella no», dijo el guardespaldas y amigo de José José.