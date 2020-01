Mauricio Clark volvió a “Hoy” después de su pleito con Andrea Legarreta y pidió perdón

A siete meses de la discusión que protagonizó con Andrea Legarreta por su postura sobre la homosexualidad, Mauricio Clark (hoy Franco Clark) volvió al programa “Hoy” para disculparse y hablar del exorcismo al que se sometió.

Durante su intervención en una mesa de debate, moderada por Legarreta, Clark aseguró que no utiliza “máscaras” y por eso regresó para “pedir perdón”.

Al inicio de su intervención, Clark recordó cómo los maltratos e insultos que recibió de su padre lo marcaron en su infancia.

Jorge “El Burro” Van Rankin, otro de los integranes de la mesa, recordó que Clark le confesó que su padre lo llamaba “maricón”.

Clark lo aceptó y dijo que también lo llamaba “marrano” y lo minimizaba porque no era rubio de ojos claros. Además compartió una anécdota en la cual su padre lo humilló por el tamaño de su pene y cómo lo marcó al decirle que al ingresar a la televisión se volvería “puñal y drogadicto”, algo que le cumplió para “fregarlo”.

Sin embargo, ahora Clark dice haber entendido el dolor detrás del comportamiento de su padre, quien sufrió de maltrato y por eso era incapaz de dar amor. De ahí el origen de haber tomado ahora el nombre de Franco (apellido de su papá).

“Te amo y te pido perdón públicamente”, dijo ante las cámaras a su padre.

La conversación siguió con el cuestionamiento de Martha Figueroa. “¿Por qué ya no eres gay? a la gente no le ha quedado claro”.

“La adicción la desarrollé por mis carencias emocionales, por mi baja autoestima y sobre todo por la necesidad de aceptación y reconocimiento de la figura paterna”, empezó a responder, pero Figueroa le dijo que no entendía la relación entre ser gay y ser adicto.

“Me atrevo a decir que la conducta homosexual como tal es una adicción”, aseguró Clark ante la protesta del resto de los integrantes de la mesa, pero señaló: “no quiero pelear”.

Legarreta intervino e indicó que ellos no eran quienes para cuestionar las decisiones de los demás.

Para la sicóloga Estela Durán, el comportamiento de Clark obviamente está relacionado con el daño que le hizo su padre, pero discrepó con el presentador, pues para ella la homosexualidad “se descubre”, mientras que para él “se aprende”.

El abrazo que siempre esperé

Más adelante Clark compartió que, también como una respuesta inconsciente a su padre, siempre buscó hombres rubios, de ojos azules y miembros viriles grandes y recordó una anécdota con un sexoservidor que contrató.

Dijo que llevaba cinco días sin dejar de consumir cocaína y el sexoservidor llegó a verlo a su departamento.

«Me hizo de comer…se levantó, me tomó de las manos y me dijo ‘Mauricio, tú lo que menos necesitas es tener sexo, tú lo que necesitas es un abrazo’. Les doy mi palabra que es el abrazo más hermoso que me han dado enla vida. El abrazo que siempre estuve esperando de mi papá me lo dio ese prostituto».

A diferencia de lo que ocurrió en su visita en junio, Clark mostró una actitud más mesurada y aseguró que no trata de convencer a los demás.

Aprovechó para disculparse con la comunidad LGBT+. “Les pido perdón de corazón si los ofendí ese día que estuve en el programa Hoy, aunque sigo con esta postura les pido perdón si el modo no lo fue”.

Ya al final de la mesa de debate, Clark aceptó que se sometió a un exorcismo para “curarse” de su homosexualidad.

“Es cierto… las personas que como yo llevamos una vida sumamente en el fondo no basta con terapia, se necesitan hacer actos de liberación de oración porque estamos hablando de cuestiones espirituales”.

A finales de junio del año pasado Clark acudió a Hoy y fue duramente cuestionado por Legarreta. “Yo conozco una cantidad de homosexuales súper respetables que nunca han consumido drogas, que nunca han vivido lo que tú dices de cuartos oscuros, orgías y drogas”, señaló.

Clark intentó sin éxito defender su postura ante Legarreta, que fue celebra en rede sociales por defender a la comunidad gay.