Mexicana Universal ‘es una farsa’; dice Miss Jalisco

La ex participante de Mexicana Universal Jalisco, Dorothy Sutherland, quien desistió del certamen para ir con su pareja a Tailandia, hizo fuertes declaraciones contra la organización al señalar de manera contundente que es «una farsa”.

La rubia inició en su red social una ronda de preguntas y respuestas, donde destapó una serie de irregularidades de la organización.

—¿Por qué renunciaste a tu sueño de ser Mexicana Universal 2019?

—Existen mil cosas detrás de todo esto. Una farsa total.

—¿Vas a participar en otro certamen de belleza?

—Me atrevería, pero con otra organización que sea profesional, y no me hagan perder el tiempo.

PREFIRIÓ COMPROMETERSE

Dorothy Sutherland reafirmó que no se arrepiente de su acción y además aseguró que no dejará que manchen su imagen.

—¿Por qué preferiste comprometerte con tu pareja en vez de ir a Mexicana Universal?

—Porque él sí vale la pena, no MIENTE. No estafa, no queda mal, no juega conmigo, con mi tiempo, ni con mi dinero.

Finalmente, confesó que varias veces solicitó a organizadores información de logística con anticipación y nadie le contestó, por lo que se hartó y decidió desistir. (El Universal).