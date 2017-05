Mijares no tiene interés alguno en andar con mujeres

Lunes, 29 de Mayo de 2017

Mijares dice encontrarse en una etapa de su vida en la que por el momento no le interesa involucrarse con mujeres, y menos andar con una y con otra.

El cantante comentó : “Respeto a los que salen con una y con otra chica, pero ese no es mi estilo, no fue cuando era joven, menos ahora que ya me acerco a los 60 años de edad”.

Mijares no tiene interés en tener mujeres: “Hay que pensar con la cabeza y ser responsable. No caer en la tentación porque así te libras de tener problemas. En este momento no estoy interesado en tener novias ni amantes, la verdad tengo muchísimo trabajo, no me hace falta una mujer en mi vida, y de casarme jamás, tampoco quiero tener más hijos, con los dos que tengo es suficiente. Además no me gustaría darles a mis hijos un mal ejemplo andando de mujeriego, así me siento pleno y feliz.

